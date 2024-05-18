نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي أمام الترجي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، مساء اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

ويخوض كولر مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمد هاني، ربيعة، عبدالمنعم وعلي معلول، وبالوسط مروان عطية، وأكرم توفيق، إمام عاشور وفي الهجوم الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو والفلسطيني وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

تنطلق مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الـ11 في الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات إفريقيا والدوريات الـ5 الكبرى عن نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.