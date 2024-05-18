نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لـ تشواميني بسبب إصابته مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني صدمة جديدة بشأن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع الملكي.

تفاصيل إصابة تشواميني مع ريال مدريد

وتناولت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا عدم مشاركة أوريلين تشواميني مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأكد صحيفة الليكيب الفرنسية أن تشواميني يدرك أن احتمالية وصوله ومشاركته في بطولة اليورو القادمة يورو مع منتخب فرنسا ليست كبيرة.

وأوضحت أن ديديه ديشامب مدرب الديوك قد اتصل بالفعل مع اللاعب فيريتو وطلب منه البقاء في حالة تأهب إذا تأكد عدم جاهزية تشواميني.

وسوف تنطلق بطولة أمم أوروبا يوم 14 من شهر يونيو القادم، على أن يقام حفل الافتتاح على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا معقل بايرن ميونيخ.