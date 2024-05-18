حقيقة تعاقد بايرن ميونخ مع دي زيربي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي خلال الفترة القادمة.

وارتبط توماس توخيل بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال الفترة القادمة خاصة بعد عدم تأقلمه مع الفريق ووجود عدد من الأصوات التي ترفض بقاءه في النادي.

وتزداد التكهنات حول المدرب الذي سيكون بديل لتوخيل في الفريق الفترة المقبلة وحقيقة عودة هانز فليك مدرب الفريق السابق لقيادة العملاق البافاري مرة أخرى.

حقيقة تولي دي زيربي تدريب بايرن ميونيخ

وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحاديث حول تولي دي زيربي مهمة تدريب بايرن ميونيخ خاصة بعد إعلان برايتون رحيله رسميًا عن الفريق.

وفي سياق ذلك فقد أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن دي زيربي سيكون هو خيار بايرن ميونخ الأول خلال الفترة القادمة للمجيء بدلًا من توخيل.

يذكر أن بايرن ميونخ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة.