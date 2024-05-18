الرياضة

عاجل| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا.. الشناوي أم شوبير؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي:-

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
  • خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
  • خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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