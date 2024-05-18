أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا.. الشناوي أم شوبير؟ في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة