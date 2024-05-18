نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا.. الشناوي أم شوبير؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي:-
- حراسة المرمى: مصطفى شوبير
- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
- خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
- خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.