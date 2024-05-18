عاجل.. تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي بعد قليل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تشكيل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي تشكيل الترجي جاء كالتالي: حراسة المرمى: أمان الله مميش خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة خط الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز تشكيل الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الترجي التونسي بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.