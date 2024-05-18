نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت كُبرى.. تشكيل ميلان الرسمي ضد تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان عن تشكيلة فريقه الرسمية ضد نادي تورينو وذلك في منافسات بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

ويحتضن ملعب تورينو الأوليمبي اللقاء المرتقب بين نادي ميلان وتورينو في منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة تورينو ضد ميلان في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة و21:45 بتوقيت مكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش.

تشكيل ميلان الرسمي ضد تورينو

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، تشكيل ميلان الرسمي ضد تورينو في مشوار الدوري الإيطالي والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سبورتييلو

خط الدفاع: كالولو، توموري، ثياو، تيراتشيانو.

خط الوسط: يونس موسى، بن ناصر بوليسيتش، ريندرز، بوليسيتش.

خط الهجوم: يوفيتش، نوا أوكافور.