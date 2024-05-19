تورينو يُسقط ميلان بثلاثية

تورينو يُسقط ميلان بثلاثيةفاز تورينو على ضيفه ميلان 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية تورينو كل من دوفان زاباتا في الدقيقة 26 وإيفان إليتش بالدقيقة 40 وريكاردو رودريجيز في الدقيقة 46, بينما أحرز الجزائري إسماعيل بن ناصر هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد تورينو إلى 53 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ميلان عند 74 نقطة في المركز الثاني.