نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز اللاعبين.. وجماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نهضة بركان المغربي صعبة للغاية في نهائي الكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز جميع لاعبي الزمالك ونحتاج لهدف مبكر لإرباك الخصم من بداية اللقاء".

وأضاف: "جماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في استاد القاهرة، وهناك حالة تفاؤل بين الجميع وهذا الأمر يقلقني".

وأوضح: "مباراة النهائي تحتاج إلى الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والتعامل بحذر مع الكرات الثابتة، وأتمنى من جوميز أن يختار التشكيل الأمثل والمناسب للقاء".