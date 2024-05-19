نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".

ويدخل" الملكي " ريال مدريد المباراة طامحًا في تحقيق الفوز من أجل زيادة الروح المعنوية بين جماهيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي أمام بوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقام المباراة اليوم الأحد على هامش مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو محققا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وفي حقبته 93 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الثامن برصيد 51 نقطه.