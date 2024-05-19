نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستضيف بورنموث في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره بورنموث مساء اليوم الأحد 19-5-2024 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد بورنموث اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بورنموث مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sport xtra 2HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.