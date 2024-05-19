نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2024 في نهائي كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، مواجهة حاسمة وقوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق نهضة بركان المغربي؛ وذلك في إطار منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 6HD؛ باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلقين المصري علي محمد علي، والمغربي جواد بدة للتعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.