نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نهضة بركان المتوقع أمام الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الزمالك؛ مساء اليوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل نهضة بركان المتوقع لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: إيسوفو دايو – عبد الحق عسال – حمزة الموساوي - عادل تحيف

الوسط: يوسف الفحلي – أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري

الهجوم: يوسف مهيري – فاليري ياسين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وستنقل مباراة الزمالك ضد نهضة بركان عبر قناة beIN Sports 6.