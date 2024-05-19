نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد نظيره فريق نهضة بركان المغربي، التي ستنطلق مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

وستنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وستنقل مباراة الزمالك ضد نهضة بركان عبر قناة beIN Sports 6.

تردد قناة beIN Sports 6 على النايل سات

• التردد: 11054.

• معدل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

القناة الأرضية المغربية

القمر: نايل سات

التردد: 11744

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي