نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.