نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ضد موناكو اليوم الأحد في الدوري الفرنسي والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي نانت لمواجهة نظيره موناكو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة من 32 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 وهزم في 16 مباراة.

بينما يحتل موناكو المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 32 مباراة تفوق في 17 مباراة وتعادل في 7 وهزم في مثلهم.

موعد مباراة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع للمواجهة

وكان مصطفى محمد قد رفض المشاركة بسبب تخصيص الجولة الحالية لدعم المثليين ليغيب عن المباراة.

وبتوقع أن يكون التشكيل كالاتي:-

حراسة المرمى: لافوت.

خط الدفاع: أميان - كيومارت - كاستيليتو - زيزي - كوزا.

خط الوسط: سيسوكو - أوجوستو - تشيرفيلا.

خط الهجوم: سيمون - كاديويري.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وموناكو في الدوري الفرنسي

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط