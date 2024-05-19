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أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

ويدخل" الملكي " ريال مدريد المباراة طامحًا في تحقيق الفوز من أجل زيادة الروح المعنوية بين جماهيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي أمام بوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقام المباراة اليوم الأحد على هامش مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو محققا لقب الدوري الإسباني هذا الموسم وفي حقبته 93 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الثامن برصيد 51 نقطه.