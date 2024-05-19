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أحمد جودة - القاهرة - يحل وولفرهامبتون ضيفا على ليفربول مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق وولفرهابتون المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sport 4HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.