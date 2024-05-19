نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

نستعرض خلال السطور التالية معلومات عن مباراة اليوم، تشمل موعد المباراة، القنوات الناقلة، معلق وحكم اللقاء، مشوار الفريقين في الكونفدرالية، قائمة الزمالك، وتاريخ مواجهات الفريقين.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد 19 مايو 2024، على ملعب ستاد القاهرة.

- موعد المباراة بتوقيت القاهرة: الساعة 8 مساءً.

- بتوقيت السودان وليبيا: الساعة 7 مساءً.

- بتوقيت قطر والكويت والأردن والسعودية: الساعة 8 مساءً.

- بتوقيت الإمارات: الساعة 9 مساءً.

- بتوقيت تونس والجزائر والمغرب: الساعة 6 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

بي إن سبورتس



تملك شبكة قنوات بي إن سبورت حق بث مباريات الكونفدرالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

- القناة: beIN Sports HD 6

- التردد: 11054

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز: 27500

- الخطأ: 2/3

قناة تايم سبورت البث الأرضي



يمكن مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت على التردد UHF 32.

معلق المباراة

اختارت مجموعة قنوات بي إن سبورت معلقين لمباراة اليوم:

- المعلق المصري: علي محمد علي

- المعلق المغربي: جواد بدة

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين الحكم السنغالي عيسى سي كحكم للساحة، يعاونه مواطنيه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والحكم الرابع الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

- حكم الفيديو: الجابوني بيير أتشو، يعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني.

- مراقب المباراة: النيجيري شيهو ديكو.

- مراقب الحكام: الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان

تواجه الزمالك ونهضة بركان في 3 مباريات سابقة في الكونفدرالية. الزمالك لعب 18 مباراة ضد الأندية المغربية:

- ضد الوداد: 5 مباريات (خسر 3، فاز 2).

- ضد الرجاء: 4 مباريات (فاز 3، تعادل 1).

- ضد المغرب الفاسي: 2 مباريات (فاز 2).

- ضد اتحاد طنجة:ً 2 مباريات (فاز 1، تعادل 1).

- ضد حسنية أغادير: 2 مباريات (فاز 1، خسر 1).

- ضد نهضة بركان: 3 مباريات (فاز 1، خسر 1، تعادل 1).

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله "نيمار"، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.