انت الأن تتابع خبر فيفا تزلزل السعوديين بخبر صادم بخصوص تنظيم كأس العالم ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حصول المملكة العربية السعودية على امتياز تاريخي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وذلك بعد سحب أستراليا ترشحها قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي لتقديم العروض.

مميزات استضافة السعودية لكأس العالم 2034:

استضافة تاريخية: ستكون المملكة أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بنظامها الجديد الذي يشمل 48 منتخبًا، وذلك بعد توسيع البطولة في نسخة 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ستكون المملكة أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بنظامها الجديد الذي يشمل 48 منتخبًا، وذلك بعد توسيع البطولة في نسخة 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. مشاركة واسعة: ستقام جميع مباريات المونديال الـ 104 على ملاعب موزعة في مختلف مناطق المملكة، مما يتيح لجميع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد فرصة حضور المباريات.

ستقام جميع مباريات المونديال الـ 104 على ملاعب موزعة في مختلف مناطق المملكة، مما يتيح لجميع مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد فرصة حضور المباريات. تنمية شاملة: ستساهم استضافة كأس العالم في تعزيز البنية التحتية للمملكة وتحفيز النمو الاقتصادي والسياحي، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضة.

نسخات أخرى من المونديال:

2026: تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 2030: تقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أول 3 مباريات في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

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