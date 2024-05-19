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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، القاهرة، منذ قليل قادمة من تونس، بعدما خاض الأهلي لقاء الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد مواجهة الترجي

وكانت مباراة الأهلي والترجي التونسي قد انتهت التعادل السلبي والتي أقيمت على الاستاد الأولمبي برادس.

وتقام مباراة العودة يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الثاني عشر في تاريخه في مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي.