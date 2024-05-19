نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح بوابات ستاد القاهرة لجماهير الزمالك في مباراة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن فتح البوابات لاستقبال جمهور الزمالك فى الثانية ظهرًا قبل انطلاق المباراة بـ6 ساعات امام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان، اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

تصريحات وليد عبد الوهاب

وقال وليد عبد الوهاب خلال تصريحات إذاعية: هناك تجهيزات خاصة لإستضافة مباراة النهائي اليوم حيث نعمل عليها منذ أسبوع بالتنسيق مع مسئولى الزمالك والإتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأشار وليد عبد الوهاب: قمنا بتحديث جميع مرافق ستاد القاهرة الدولى قبل إستضافة نهائى الكونفدرالية الأفريقية لإستقبال 70 ألف متفرج فى توقيت واحد.

