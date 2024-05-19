نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يكشف اللاعب الأفضل في مباراة الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر قادر على حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بينه وبين الترجى التونسى.

تصريحات أحمد أيوب

وقال أحمد أيوب خلال تصريحات إذاعية: مدرب الترجى التونسى راضى عن نتيجة اللقاء وهذا الأمر ظهر على تعامله مع اللاعبين عقب اللقاء وعلى أمل الفوز على الاهلى فى القاهرة وحصد اللقب

وأشار: الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأفضل فى تشكيلة الفريق الأحمر أمس والثنائي بيرسى تأو وحسين الشحات لم يقدموا المستوى المطلوب هجوميًا.

وتابع: لا يوجد لاعب بديل قادر على تعويض التونسى على معلول فى تشكيل فريق الاهلى واتمنى ان تكون إصابته لا تحتاج وقت طويل.