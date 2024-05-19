نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر إنتر ميلان مواجهة لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإيطالي. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024 ويدخل إنتر ميلان المباراة في صدارة الترتيب وذلك برصيد 92 نقطة من 36 مباراة حقق فيهم 29 فوز وخمس تعادلات وهزيمتين. بينما يدخل لاتسيو المباراة محتلا المركز السابع برصيد 59 مباراة، من 36 مباراة حقق فيهم في 18 مباراة وتعادل في 5 وهزم في 15 مباراة. موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو تنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.