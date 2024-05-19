نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موقفه من الاستمرار داخل ملعب الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من تتويج فريقه المحتمل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مصيرية اليوم الأحد ضد وست هام يونايتد في ختام البريميرليج. ويتمتع السيتي بأفضلية للتتويج، في ظل تقدمه على مطارده آرسنال بفارق نقطتين، ليقترب من الحفاظ على لقبه للموسم الرابع على التوالي.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات مقتضبة للمدرب الإسباني عبر حسابه بموقع "إكس"، قال فيها: "نعم، سأبقى مدربا للمان سيتي الموسم المقبل". وأضاف: "أنا مرتبط بعقد مع النادي حتى 2025، وخطتي هي الاستمرار في الموسم المقبل، لا يوجد خيار آخر".

ويقود جوارديولا الفريق السماوي منذ عام 2016، ونجح في قيادته للفوز بعدد هائل من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام الماضي.