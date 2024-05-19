إنتر ميلان يعاني من أزمة مالية عاصفة رغم الفوز بالدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع ستيفين تشانج، رئيس نادي إنتر ميلان بطل الدولي الإيطالي لكرة القدم للتوصل إلى تسوية مناسبة للأزمة المالية التي يعاني منها فريقه قبل نهاية الموسم.

رئيس إنتر ميلان الإيطالي يحاول إنقاذ ناديه من أزمة مالية عاصفة

وحاول تشانج، أن يطمئن جماهير إنتر ميلان على وضعية النادي من خلال بيان مطول أصدره عبر الموقع الرسمي للفريق، كما أعرب عن إحباطه من افتقار شركة "اوكتري كابيتال مانيجمنت" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة الهادفة فيما يتعلق بإيجاد حل لالتزامات الديون التي تلوح في الأفق.

ومنحت "اوكتري كابيتال مانيجمنت" قرضا لمجموعة "سانينج" الصينية المالكة لإنتر ميلان بقيمة 300 مليون دولار في مايو 2021، بهدف دعم النادي خلال أزمة جائحة كورونا.