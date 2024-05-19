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أحمد جودة - القاهرة - نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الشائعات التي تحدثت عن تشكيلة الميرنجي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يعلق على تسريب تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد ذكرت تقارير إسبانية عديدة في الأيام الماضية أن أنشيلوتي استقر على الدفع بالبلجيكي تيبو كورتوا في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدث أنشيلوتي بشكل شخصي مع حارس الريال، أندري لونين، ونفى له اتخاذ أي قرار بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي للحارس الأوكراني: "ليس صحيحًا أنني اتخذت القرار بالفعل. أريدك في أفضل حالة خلال المباراة النهائية، سواء للعب 90 دقيقة أو 10 دقائق أو لمجرد الدعم من خارج الخطوط. بدونك لم نكن سنصل إلى ويمبلي".

يُذكر أن أندري لونين تفوق على كيبا أريزابالاجا وأصبح الحارس الأساسي لريال مدريد أثناء إصابة كورتوا، وقدم مستويات مميزة قادت الميرنجي إلى الفوز بالليغا وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.