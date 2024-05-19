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أحمد جودة - القاهرة - وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بصمته على حائط الشهرة في مدينة الرياض.

حائط الشهرة يستقبل بصمة كريستيانو رونالدو

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تظهر رونالدو أثناء طبع بصمته، وذلك على هامش حضوره لنزال النار الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت بين ألكسندر أوسيك وتايسون فيوري.

يتيح حائط الشهرة "Wall of Fame" لزوار موسم الرياض فرصة مصافحة النجوم والفنانين وكبار الشخصيات الذين شاركوا في الموسم وتركوا بصماتهم على الجدار.

يشكل الجدار بجهتيه موقعًا مميزًا لمحبي التقاط الصور والذكريات، إذ يمنحهم فرصة التفاعل مع شخصياتهم المفضلة التي أصبحت جزءًا من هذا الجدار وعنصرًا من عناصر بنائه وتصميمه.

يحمل جدار الشهرة بصمات عدد من كبار الشخصيات والنجوم والفنانين الذين زاروا الرياض في المواسم السابقة.

يحاكي جدار الشهرة في "بوليفارد رياض سيتي" ممر الشهرة في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجمع بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في المجالات الترفيهية وفعالياتها المميزة.