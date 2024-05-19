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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رحيل داني سيبايوس عن ريال مدريد في الصيف المقبل بات شبه مؤكد، ليكون بذلك أول الراحلين عن النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم جديد يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وأفادت شبكة "الريليفو" الإسبانية بأن عقد داني سيبايوس يستمر مع الريال حتى عام 2027، ولكنه، رغم ذلك، سيرحل بسبب قلة مشاركاته مع الفريق، حيث لم يشارك سوى في 771 دقيقة خلال 25 مباراة في الموسم الحالي، وهو ما دفعه للبحث عن وجهة جديدة تمنحه فرصة المشاركة المستمرة في المباريات.

وسبق وأن كان اللاعب من الركائز الاساسية لفريق نادي ريال مدريد في بعض الفترات من المواسم الماضية قبل أن يخرج معارًا للبحث عن دقائق لعب لكنه لم يجد نفسه متواجد وسط كوكبة من نجوم وسط الميدان أبرزهم كروس مودريتش بالإضافة إلى فالفيريدي وتشواميني وكامافينجا واخيرًا بيلينجهام.