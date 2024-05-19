نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. فوتبول ايطاليا تكشف كارثة في نابولي وماركا تنقل تصريحات تشافي حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاحد الموافق 19-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية اليوم وفق ما يلي:-

ماركا تنقل تصريحات تشافي

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، على الشائعات التي تحيط بمستقبله مع الفريق قائلًا: "لا أعرف ولا أنا مهتم بالشائعات. ثقة الرئيس موجودة وثقة ديكو ويوست كذلك. لم يتغير شيء. أنا أفهم وسائل الإعلام، لكنهم يقولون لي هذا، لم يتغير شيء".

جارديان: ماكينا ضمن المرشحين لتعويض بوكيتينو في تشيلسي

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بات كيران ماكينا أحد المرشحين الرئيسيين لتولي تدريب البلوز تشيلسي خلال الموسم المقبل، في حال الاستقرار على رحيل ماوريسيو بوكيتينو.

مستقبل بوكيتينو مع تشيلسي لم يُحسم بعد، مع اقتراب نهاية الموسم، حيث يسود الانقسام داخل النادي بشأن استمراره.

فوتبول إيطاليا: كارثة نابولي

وصف فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لنابولي، ما حدث في نادي الجنوب هذا الموسم بالكارثة.

وقال كالزونا: "أتحمل المسؤولية. توليت مهمة تدريب الفريق وهو في المركز التاسع، وهذا هو حالنا الآن. من الواضح أنني لم أترك أي تأثير، وأنا آسف".

وقاد كالزونا نابولي في 15 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات فقط، مقابل 8 تعادلات و4 هزائم.