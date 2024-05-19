نجم دورتموند يعلق على استبعاده من اليورو

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أحمد جودة - القاهرة - علق جوليان براندت، نجم بوروسيا دورتموند، على استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في يورو 2024 هذا الصيف، التي أعلن عنها المدرب جوليان ناجلسمان يوم الخميس الماضي.

جوليان براندت يعلق على استبعاده من اليورو

وقال براندت في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "بالطبع هناك خيبة أمل. فأنت تريد المشاركة في بطولة اليورو خاصة عندما تستضيفها بلدك. لكن بالنسبة لي، العالم لن ينتهي. لا يزال هناك الكثير من الأمور لتحقيقها في الحياة، ويمكنني التعامل مع أمر كهذا".

وأضاف: "بعد نحو أسبوعين، لدينا فرصة لتحقيق أكبر إنجاز ممكن على صعيد الأندية. انتهى موسم البوندسليجا بصورة جيدة، والآن نريد استغلال الأسبوعين للتحضير لنهائي دوري الأبطال في إنجلترا بأفضل شكل ممكن".

يُذكر أن بوروسيا دورتموند سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو المقبل