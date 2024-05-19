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أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف)” بعد قدومه بطائرة خاصة من تايلاند لحضور مباراة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي بين الزمالك ونهضة بركان بطل المغرب.

رئيس "كاف" يحضر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وشارك موتسيبي خلال زيارته لتايلاند في الجمعية العمومية (الكونجرس) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما شارك رئيس كاف في اجتماع الاتحادات الأفريقية لكرة القدم الأعضاء في فيفا.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان فاز في مباراة الذهاب التي جرت على أرضه 2 /1 ويتطلع للخروج بنتيجة إيجابية لحسم اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2020 و2022 فيما يطمح الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نجاحه في الفوز باللقب في 2019.