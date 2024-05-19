نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في دوري "نايل" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

وتنطلق هذه المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.

وسيدير اللقاء الحكم طارق مجدي ويعاونه سامي هلهل وهاني خيري، وخالد جمال الغندور حكما رابعا، ومحمود البنا لتقنية الفيديو ويعاونه يوسف البساطي.