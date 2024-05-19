عاجل.. انريكي يستبعد مبابي من مباراة باريس سان جيرمان الاخيرة بالدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، القائمة الرسمية لفريقه في مباراتهم المقبلة ضد ميتز في الجولة ال34 من الدوري الفرنسي، والتي ستقام اليوم الأحد.

انريكي يستبعد مبابي من مباراة باريس سان جيرمان الاخيرة بالدوري الفرنسي

يغيب عن مباراة اليوم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالإضافة إلى لوكاس هيرنانديز، وفيتينيا وماركينيوس، وفابيان رويز، وعثمان ديمبلي، وجيانلويجي دوناروما.

بينما ضمت القائمة 20 لاعبًا، وهم: كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، راموس، أسينسيو، دانيلو، لي كانج، مواني، نونو مينديز، موكيلي، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، إيثان مبابي، مايولو، زاجي، وأرناو تيناس.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة كانت ستكون الأخيرة لكيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وقد أعلن مبابي رحيله عن باريس بشكل رسمي، وتشير التقارير إلى أنه سينضم مجانًا إلى ريال مدريد.