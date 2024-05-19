نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريح الأفضل.. شبانة: من حق جوميز تحفيز لاعبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع الإعلامي محمد شبانة عن جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك بعدما انتقده معين الشعب الشعباني المدير الفني لنهضة بركان بعد تصريحاته بأن الزمالك أفضل من بركان والاجدر والاقرب لتحقيق اللقب.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عمليا ورقميا تصريحات جوميز صحيحة بالتاريخ والبطولات.. مضيفا إنه من حق جوميز أن يحفز لاعبيه وإن يزرع فيهم الثقة قبل مباراة العودة لتحقيق اللقب.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

