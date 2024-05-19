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أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي بتصريح قوي بشأن مواجهة حسم لقب الدوري الإنجليزي أمام نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم.

دي بروين يدلي بتصريح مثير بشأن مواجهة وست هام

وأكد كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في تصريحات صحفية له:" نريد أن نكتب التاريخ، نريد أن نترك إرثا عظيما".

وأوضح:" بعد تحقيق الثلاثية وتحقيق ثلاث دوريات على التوالي ربما البعض كان يعتقد بـأننا سنتراخى، ولكن ها نحن هنا نقترب من تحقيق الدوري الرابع على التوالي".

وواصل:" هذا هذا يظهر لك عقلية بيب جوارديولا وعقلية اللاعبين هنا في مانشستر سيتي، الجميع يرغب في تحقيق المزيد".

ولا بديل سوى الفوز أمام فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام وست هام من أجل إعلان تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

