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أحمد جودة - القاهرة - أدلى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي والذي سيغادر الفريق بعد نهاية مباراته الأخيرة مساء اليوم أمام نظيره فريق ولفرهامبتون بتصريح قوي بشأن إنجازات بيب جوارديولا.

"صعب منافسته".. كلوب يعلق على إنجازات جوارديولا مع السيتي

ومن المقرر أن يغادر يورجن كلوب فريق ليفربول اليوم الأحد عقب إنتهاء مباراته الأخيرة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز أمام فريق ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية له نقلها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عن بيب جوارديولا:" مهما حدث في مانشستر سيتي مع العديد من المدربين، سيظل جوارديولا هو الأفضل في العالم".

وتابع:" جوارديولا أفضل مدرب في العالم، لأن إذا وضعت أي مدرب آخر في هذا العالم مع مانشستر سيتي، فلن يتمكن من الفوز أربع مرات على التوالي".

وسوف تنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره فريق ولفرهامبتون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

