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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إيطالي عن موقف اللاعب المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وما إذا كان سيبقى في إنجلترا أم سيعود إلى إيطاليا.

ثنائي انجليزي يستهدف ضم أمرابط

أنتقل أمرابط إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادمًا من فيورنتينا، بنظام الإعارة مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن أمرابط لم يحقق المستوى المطلوب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في 20 مباراة فقط، منها 9 كأساسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية كريستال بالاس وفولهام من لندن قامتا بإرسال مراقبين لمتابعة أداء أمرابط في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى اهتمامهما بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن البقاء في إنجلترا هو الاحتمال الأقوى لأمرابط في الوقت الحالي، ومن الممكن أن ينضم إلى أحد أندية لندن.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن فيورنتينا تسعى لبيع أمرابط في الصيف المقبل، وأن وقته في النادي قد وصل إلى نهايته.