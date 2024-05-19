نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كلوب من تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن موقفه من تولي تدريب إحدى أندية البريميرليج بعد رحيله عن الريدز نهاية الموسم.

موقف كلوب من تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي

وسيودع يورجن كلوب نادي ليفربول عقب إنتهاء مباراته اليوم الأحد أمام نظيره فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات صحفية له:" فترة تواجدي في إنجلترا قد انتهت لأنني لن أقوم بتدريب فريق آخر هنا، إذا تمكنت من التدريب مرة أخرى، فلن يكون في إنجلترا، وستكون هناك فترة راحة كبيرة بالتأكيد".

وبشأن تولي الهولندي آرني سلوت تدريب ليفربول أوضح:" آرني سلوت مدرب جيد حقا، النادي في أيد أمينة، قد يشعر الناس بالقلق بشأن المستقبل، لكنني لست كذلك، أريد حقا أن يؤدي النادي بشكل جيد".

وكان آرني سلوت أعلن في وقت سابق عن توليه تدريب نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل بعد رحيل يورجن كلوب نهاية الموسم.

