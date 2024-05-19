عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على خبر سعيد قبل مواجهة نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بشرى سارة للأهلي قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأوضح مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق، بات جاهزًَا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت جاهزية عبدالقادر، لتمنح الجهاز الفني دفعة قوية، خاصةً بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، وأبعدته خلال المباريات الأخيرة للفريق سواء بالدوري أو ذهاب نهائي دوري الأبطال.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي يترأسها محمود الخطيب، إلى مطار القاهرة، قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي على ملعب رادس الأولمبي أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي بتونس، ليتأجل حسم اللقب إلى ستاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 من شهر مايو الجاري.

