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أحمد جودة - القاهرة - قال طارق يحيى المدير الفنى السابق لفريق الزمالك إن محمد هانى ظهير أيمن فريق الأهلى مظلوم بسبب أسلوب وطريقة لعب الفريق الأحمر، خاصة وأنه لا يجد المساندة من لاعبي خط الوسط.

طارق يحيى: محمد هانى مظلوم.. وسامسون لاعب ضعيف الإمكانات

وأوضح طارق يحيى أن جمهور الزمالك سيكون كلمة السر فى مباراة اليوم بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، مشيرا إلى أن كفة الفريقين متساوية لحصد اللقب، ولكن هناك أفضلية بسيطة للاعبي الزمالك.

وأشار إلى من الصعب مشاركة سامسون فى تشكيل الزمالك الأساسى خلال مباراة نهضة بركان بسبب ضعف إمكانيات اللاعب، لا سيما وأنه يعد المهاجم الثالث بالفريق عقب التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى.

وتابع "قمت بإكتشاف محمد شحاته لاعب وسط الزمالك الحالي أثناء تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش عام 2019، وكان عمره 17 عامًا وتمكن من تسجيل هدف في مرمى الزمالك في أول مشاركة له مع طلائع الجيش".

وأتم "المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك السابق اعتذر لي من قبل عقب استبداله فى إحدى المباريات، لعلمه أن أحد المسؤولين لايرغب فى بقائه بالملعب".