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أحمد جودة - القاهرة - نجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي في إقناع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالبقاء مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

أنشيلوتي ينجح في إقناع نجم ريال مدريد بالبقاء

ويرغب كارلو أنشيلوتي في استمرار الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد مع النادي الملكي لمدة موسم إضافي.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن مودريتش كان يريد الرحيل عن النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة.

وأكدت أن مودريتش يرى بأنه لن يكون له أي دور مع نادي ريال مدريد في الموسم القادم لذلك كان يريد أن يرحل قبل أن يقنعه كارلو أنشيلوتي بالاستمرار.

وذكرت أن أنشيلوتي أكد لمودريتش بأنه على الرغم من قلة مشاركاته إلا أنها ستكون مؤثرة بنسبة كبيرة مع نادي ريال مدريد نظرا لما يقوم به.

