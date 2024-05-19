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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعب وسط نادي ضمك السعودي، طارق حامد، على التعبير عن دعمه للزمالك في مواجهته الهامة أمام نهضة بركان اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1) في المغرب.

طارق حامد يؤازر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

ونشر حامد صورة للاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على حسابه في "إنستجرام" مع تعليق يعبر عن دعمهم برمز القلب.

وكان الزمالك قد وصل إلى النهائي بعد تجاوزه عقبة دريمز الغاني، بينما تأهل نهضة بركان على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

يُذكر أن طارق حامد كان جزءًا من الزمالك لسنوات قبل انتقاله إلى الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة ومن ثم انضمامه إلى ضمك.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف مقابل لا شيء لضمان الحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.