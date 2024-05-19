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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي، ليفربول ضد ولفرهامبتون.. لقاء مرتقب وحاسم بين ليفربول وولفرهامبتون في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في بث مباشر.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. مساء اليوم الأحد، سيتواجه فريق ليفربول مع فريق ولفرهامبتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأخيرة من الموسم 2023/2024 على ملعب "الأنفيلد".

القنوات الناقلة بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. وتذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتازعلي قناة bein sport hd 1 أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي لديها حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وقد فقد آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي يتنافس عليه حاليًا مانشستر سيتي وآرسنال.

من ناحية أخرى، يحتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة. هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول حيث قرر الرحيل عن النادي نهاية الموسم.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وستُذاع على قناة beIN Sports HD 4، وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث المباراة.

ويقود الدولى المصري محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول المتوقع في مباراته الأخيرة مع الريدز، فى مواجهة ضيفه وولفرهامبتون، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستكون مباراة وولفرهامبتون عاطفية بنسبة كبيرة لرفاق النجم المصري محمد صلاح، خاصة أنها ستكون الأخيرة للمدير الفني الألماني يورجن كلوب، بعد 9 سنوات قضاها داخل قلعة "آنفيلد"، وحصد العديد من الألقاب مع الفريق أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول، البعيد عن سباق المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.

تشكيل ليفربول في مباراة اليوم

ويأتي تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون كتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون. خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت. خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. وابتعد فريق الريدز عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، في الأسابيع الأخيرة من المسابقة، بعد تعثره في أكثر من مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة، ليخرج الفريق بلقب وحيد هذا الموسم، وهو لقب كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب تشيلسي في المباراة النهائية.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.. ومن المنتظر أن يعلن ليفربول رسميا على مديره الفني الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أنهي اتفاقه مع أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، والذي سيخلف يورجن كلوب في تدريب الريدز بالموسم الجديد، وذلك وفقا لما أكده المدرب نفسه بأنه وقع بالفعل مع إدارة النادي الإنجليزي.