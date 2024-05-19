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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي ووست هام.. يلتقي فريقا مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في المباراة المرتقبة التي تعد مباراة حسم للمان سيتي وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن مباراة الحسم واللقاء الناري بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. وتختتم مباريات فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام مساء اليوم الأحد، وتقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2023-2024، ويتنافس مانشستر سيتي على اللقب مع آرسنال الذي سيلعب ضد إيفرتون في نفس الجولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يحتل المركز الثاني، ويحتل فريق وست هام المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وستذاع المباراة على قناة beIN sports HD1. سيعلق على المباراة عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم لمواجهة وست هام يونايتد

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. كما استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي وست هام ضمن الجولة 38 من عمر منافسات البطولة المحلية الإنجليزية المرموقة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 88 نقطة، وبالتالي فإن أي تعثر يلحق بالسيتي، مع تفوق أرسنال على إيفرتون في الجولة ذاتها يذهب باللقب إلي الجانرز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياس، يوشكو جفارديول. خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين. خط الهجوم: جريمي دوكو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

كورة لايف Man City.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد ويست هام Koora Live في الدوري الإنجليزي.. والتعادل أو الخسارة من الممكن ألا يؤثرا على تتويج مانشستر سيتي في حالة خسارة أو تعادل أرسنال مع إيفرتون، وبالتالي فإن الحسابات المعقدة يضع لها حدا وينهي الموقف لمصلحة السيتي فوزه على وست هام العريق بموقعة الاتحاد.