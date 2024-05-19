نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. آخر مستجدات إصابة علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح مصدر خاص داخل النادي الأهلي لموقع "دوت الخليج الرياضي"، عن مستجدات تفاصيل إصابة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تعرض أمس السبت للإصابة في الكاحل وتم تبديله بكريم فؤاد.

مصدر يوضح أخر مستجدات إصابة علي معلول



وقد تعرض ظهير ايسر النادي الأهلي علي معلول للإصابة في الدقيقة ال 6 من عمر الشوط الأول، عقب تدخل قوي من لاعب الترجي وفور حدوث ذلك تم تبديله من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بزميله كريم فؤاد.



وصرح المصدر قائلا: "أنه من المحتمل أن يتم تأجيل إعلان تفاصيل التشخيص الأخير لعلي معلول، وذلك لما يحتاجه من أشعة أكثر دقة لمعرفة حجم الإصابة بسبب تواجد تورم في القدم".



وواصل: "وفي المقابل إذا تم علاج التورم سيتم عمل أشعة رنين دقيق له".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت القادم في إياب دوري ابطال افريقيا، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

