نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

وتنطلق هذه المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.

وسيدير اللقاء الحكم طارق مجدي ويعاونه سامي هلهل وهاني خيري، وخالد جمال الغندور حكما رابعا، ومحمود البنا لتقنية الفيديو ويعاونه يوسف البساطي.

وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز الليلة.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع الجودة: HD