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أحمد جودة - القاهرة - عقد طارق العشري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى جلسة ودية مع روابط مشجعى الفريق بقيادة عادل شكل كبير مشجعى النادى وحميدو وعصام محمود، حسن السيكو.

جلسة ودية بين العشرى وجماهير الاتحاد السكندري

وحضر الجلسة أعضاء الجهاز الفنى والمهدى سليمان حارس المرمى وكريم الديب نجم الفريق.

وأعطى العشرى الكلمة للجماهير للتعبير عن أسباب غضبهم من الفريق وكذلك الأسباب التى أدت إلى قيام بعض الجماهير بالهتاف ضد الجهاز الفنى واللاعبين فى المباريات الأخيرة.

وقال طارق العشرى أن الفريق يضم لاعبين محترمين لا يبخلوا على النادى بأى مجهود بالإضافة إلى أن محمد مصيلحى يوفر للفريق كل مايحتاجه بالإضافة إلى أن الجهاز الفنى جميع أفراده من أبناء النادى ويعملوا على رسم الفرحه على وجوه الجماهير.

وطالب العشرى جماهير النادي بدعم ومساندة الفريق فى المباريات القادمة حتى يحقق مركز متقدم فى نهاية الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة.

