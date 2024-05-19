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أحمد جودة - القاهرة - وجه بوروسيا دورتموند أنظاره صوب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إنهاء موسم الدوري الألماني (بوندسليجا) في المركز الخامس غير المرضي.

دورتموند يطوي صفحة البوندسليجا.. ويخشى كابوس ويمبلي أمام الريال

وهناك مهلة لمدة أسبوعين أمام إدين تيرزيتش المدير الفني لدورتموند لإعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام البطل القياسي، ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في الأول من حزيران/يونيو المقبل على استاد ويمبلي.



ويسعى دورتموند لتفادي السيناريو المرعب الذي لحق به قبل 11 عاما حينما خسر أمام مواطنه بايرن ميونخ في نهائي البطولة الأوروبية على ملعب ويمبلي أيضًا.

ويعتبر دورتموند الحلقة الأضعف في مواجهة ريال مدريد المتوج حديثا بلقب الدوري الإسباني والبطل القياسي لدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، والذي يضم بين صفوفه صانع اللعب الإنجليزي الموهوب جود بيلينجهام النجم السابق لدورتموند.

لكن دورتموند أثبت في السابق أن التاريخ مجرد رقم، حينما فاز على يوفنتوس (3-1) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1997.

وظهر دورتموند بشكل أفضل في الموسم الحالي من دوري الأبطال مقارنة بمشواره في البوندسليجا، رغم وقوعه في مجموعة صعبة ضمت باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل يونايتد، قبل أن يهزم آيندهوفن في دور الستة عشر وأتلتيكو مدريد في دور الثمانية وسان جيرمان في المربع الذهبي.

وأنهى دورتموند مشواره المتباين في البوندسليجا بفوز مقنع على دارمشتاد الهابط للدرجة الثانية بأربعة أهداف دون رد أمس السبت، وقال المدير الرياضي سيباستيان كيل "شعور جيد سيرافق الفريق إلى ويمبلي على مدار الأسبوعين المقبلين".

وقال المهاجم جوليان براندت "الآن نسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للأسبوعين المقبلين لكي نذهب إلى ويمبلي بأفضل صورة ممكنة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان القائد السابق ماركو رويس سيشارك في النهائي الأوروبي، بعد مراسم الوداع المؤثرة التي حظى بها أمس السبت عقب تسجيله هدفا وصناعة آخر في ظهوره الأخير مع الفريق بالبوندسليجا.

وقال رويس "لدينا أسبوعان وسنركز بشكل كامل على مواجهة ريال مدريد، الرغبة في اللقب لا تقدر بثمن، الإيمان بقدرتنا على صنع التاريخ يجب أن ينمو في الأيام المقبلة.. سنضع المباراة فوق كل شيء آخر".

وختم بالقول "منافس رائع ينتظرنا، لكنها على الأرجح ستكون مباراة لمدة 90 دقيقة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأي شيء قد يحدث".