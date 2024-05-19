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أحمد جودة - القاهرة - يحصل فريق باير ليفركوزن "الذي لا يقهر" الفائز باللقب الأول في تاريخه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، على راحة قصيرة اليوم الأحد، قبل أن يوجه أنظاره نحو النجاح على المستوى الأوروبي وكافة الأصعدة.

ليفركوزن يستهدف غزو أوروبا بعد الإنجاز التاريخي في البوندسليجا

وبات ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو أول فريق يتوج بلقب البوندسليجا دون أن يتلقى أي هزيمة، ذلك بعد الفوز على ضيفه أوجسبورج 2 /1 أمس السبت.

وحصل ليفركوزن على دفعة قوية قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي الأربعاء المقبل في نهائي الدوري الأوروبي ثم مواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

وخاض ليفركوزن 51 مباراة دون أن يتلقى أي هزيمة هذا الموسم في رقم قياسي على المستوى الأوروبي.

وإذا نجح ليفركوزن في الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا، سيصبح أول فريق يخرج بسجل خالي من الهزيمة على مدار موسم بأكمله في كافة البطولات، منذ انطلاق المسابقات القارية في منتصف خمسينيات القرن الماضي.

ومن شأن حصد الثلاثية أن تمحو الذكرى السيئة للفريق في 2002 حينما حل ثانيا في البوندسليجا وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ألمانيا في أقل من أسبوعين.

وقال روبرت أندريتش لاعب وسط ليفركوزن ومنتخب ألمانيا أن مراسم تسليم كأس البوندسليجا والاحتفالات تعتبر بمثابة حافز إضافي لفريقه.

أوضح أندريتش "هذه مشاهد ما دام رأيناها عبر التلفاز والآن نعيش تلك المشاهد بأنفسنا، ومازال هناك لقبين يمكننا الفوز بهما، نحن متعطشون للغاية لحصدهما، والآن أصبح العطش أكبر بعد هذه الاحتفالات".

وحذر فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لليفركوزن من أن أتالانتا أطاح بليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، وسيكون خصما لا يستهان به وسيبحث بكل قوته عن التتويج الأوروبي بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا على يد يوفنتوس.

وأشار كارو أتالانتا سيكون خصما شرسا، علينا أن نلعب بثبات وتركيز، ونركز بنفس الطريقة التي فعلناها على مدار الموسم، سيكون من المهم أيضا الحصول على الثقة من مباراة الأربعاء من أجل نهائي كأس ألمانيا في برلين".

واحتفل لاعبو ليفركوزن بلقب البوندسليجا الذي حصدوه قبل خمسة أسابيع، مع عائلاتهم والجماهير، لكن بسبب ازدحام أجندة المباريات فمن المقرر إقامة الاحتفال الرئيسي الأحد المقبل، على أمل الاحتفال بثلاثة ألقاب.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن "لدينا هدف كبير يوم الأربعاء، الأمور كانت رائعة اليوم لكن الصورة ستكتمل بحلول يومي الأربعاء والسبت المقبلين".

من جانبه قال ألونسو "سنستمتع بالأمر اليوم، غدا سنتعافى بعض الشيء وبدءا من يوم الإثنين سنبذل قصارى جهدنا مجددا".

وأكد تشابي في وقت سابق أن هدفه الآن يتمثل في إنهاء الموسم دون أي هزيمة، بعد حصد لقب البوندسليجا برصيد 90 نقطة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالحزن بشأن إهدار فرصة معادلة الرقم القياسي لبايرن ميونخ في الفوز بلقب البوندسليجا برصيد 91 نقطة، أوضح تشابي "لا لدينا ما يكفينا، البقاء دون هزيمة أفضل".

وأوضح "الفريق كتب نفسه في التاريخ، شيء مثل هذا ليس استثناء فقط في ألمانيا ولكن في أوروبا".

وأوضح "أنا فخور بأن الفريق صنع التاريخ في البوندسليجا، الأمر مستحق تماما، حصد 90 نقطة دون هزيمة، سنحتاج لبعض الوقت لمعادلة الإنجاز ذاته، في هذا الموسم الاستثنائي".

وختم بالقول "كان هناك آرسنال الذي لم يخسر في موسم 2003 /2004 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويوفنتوس الذي لم يخسر في موسم 2011 /2012 من الدوري الإيطالي، والآن نحن أصبحنا جزءا أيضا من تاريخ كرة القدم الأوروبية".