نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيله فريقه أمام نظيره فريق بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدفع إيهاب جلال بالتشكيل التالي لمواجهة بيراميدز:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: هشام محمد وعماد حمدي وعمر الساعي عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري

وتنطلق هذه المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.

وسيدير اللقاء الحكم طارق مجدي ويعاونه سامي هلهل وهاني خيري، وخالد جمال الغندور حكما رابعا، ومحمود البنا لتقنية الفيديو ويعاونه يوسف البساطي.